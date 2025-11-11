كتب- مروان الطيب:

فاز فيلم "اللعيب" بجائزة أفضل تصوير في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الذي أُقيم مؤخرًا بمدينة نيويورك، ليضيف هذا الإنجاز الجديد إلى سجل الأفلام الروائية المصرية المتميزة في المحافل الدولية.

الفيلم من سيناريو وإخراج محمد الحضري، وصوّره محمود حجاج، بينما تولى نعيم عبد النعيم مهام الإنتاج الفني، وأحمد نبيل الهندسة الصوتية، ومحمد أشرف تصحيح الألوان، ونهاد سامي ورامي عكاشة المونتاج، إضافة إلى أحمد عبد الباقي في الموسيقى وعبد الحميد حسن كمشرف إضاءة، ومن إنتاج منفذ لشركة شاتر ميديا.

تدور أحداث الفيلم حول البطل الدولي المصري محمد زبيب، لاعب الشطرنج الذي فقد بصره في شبابه، لكنه تحدى الإعاقة وواصل مسيرته حتى أصبح بطلاً مصنفًا دوليًا، مقدمًا قصة حقيقية عن الإصرار والنجاح وتحقيق الذات رغم الصعاب.

تم تصوير الفيلم في محافظات القاهرة والمنصورة ورأس البر على مدار شهرين، حيث بذل فريق العمل جهودًا مكثفة لتقديم رؤية سينمائية عالية الجودة تُبرز شخصية البطل وروح التحدي.

ويعد هذا التتويج تقديرًا لجهود جميع أفراد فريق العمل، وبمثابة رسالة عن قدرة السينما المصرية على المنافسة عالميًا وتقديم قصص حقيقية تلهم الجمهور داخل مصر وخارجها.



