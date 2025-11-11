بحضور نجوم الفن.. إلهام شاهين تحتفل بتكريم يسرا (صور)

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بتكريم الفنانة يسرا، والتي حصلت على وسام الفنون والآداب برتبة فارس، تقديرًا لإسهاماتها الفن.

ونشرت إلهام شاهين صورًا من الحفل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "تكريم مستحق لنجمة مصرية كبيرة حققت نجاحات في جميع المجالات، سينما وتلفزيون ومسرح.. تاريخ مشرف. ربنا يوفقك حبيبتي، دائمًا مشرفة لاسم الفن المصري.. بحبك من كل قلبي".

يذكر أن إلهام شاهين كانت آخر مشاركاتها في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد رزق، أحمد زاهر، وظهرت كضيف شرف في فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد.

