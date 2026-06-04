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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس في بداية المعاملات الفورية

كتب : مصراوي

07:05 ص 04/06/2026

أسعار الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وضعف الدولار، في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق التوصل إلى حل ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4450.16 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2% إلى 4477 دولارا.

وتراجع الدولار، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار بهدف إنهاء الأعمال القتالية بينهما، مما عزز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الصراع مع إيران.

ووافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون أمس الأربعاء على قرار يمنع ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران، مما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعدما دعم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 73.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1863.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1307.67 دولار، وفقا للغد.

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