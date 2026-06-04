قامت لجنة من إدارة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، بإجراء معاينة ميدانية لمداخل ومخارج قرية الطرف وتجمع المروة، تمهيدًا لتطويرهم، تلبية لمطالب أهالي القرية.

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جرى الاستماع لمطالب قرية الطرفة وتجمع المروة، للعمل على تلبية هذه المطالب التي تعد حق مشروع لهم، خاصة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الأكثر احتياجًا، توجه بتوفير كافة الخدمات بها.

تطوير مركز شباب الطرفة

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب الطرفة، وإقامة ملعب نجيل صناعي بتكلفة 2 مليون جنيه، لخدمة شباب المدينة، مشيرًا إلى أن اللجنة استمعت إلى مشاكل الأهالي والتي تضمنت تطوير خدمات المياه والصرف الصحي، وجرى خلال اللقاء طرح بعض الأماكن التي تصلح لإنشاء بحيرات لتجمع مياه الأمطار بهدف توفير مياه للشرب والزراعة.

التنسيق مع الجهات المعنية

وأكد أنه جاري التنسيق مع بعض الجهات المعنية، لتوفير بعض الخدمات لأهالي القرية والتجمع مثل توفير سيارة تابعة للبريد، لتلبية احتياجات المواطنين شهريًا، وتشغيل آبار المياه بالقرية، وتطوير وتمهيد بعض الطرق.

تفقد مدقات وطرق ومداخل تجمع المروة

وأشار إلى أن اللجنة قامت بتفقد مدقات وطرق ومداخل تجمع المروة، تمهيدًا لوضع تصور لتطويرها خلال المرحلة المقبلة.