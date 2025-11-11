محمد رمضان كلمة السر.. أغاني صنعت شهرة إسماعيل الليثي

قدم المطرب الراحل إسماعيل الليثي، مجموعة من أشهر أغاني الأعمال الفنية، وفي مقدمتها المسلسلات التي قام ببطولتها النجم محمد رمضان.

وشارك إسماعيل الليثي، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، في تقديم أغاني 4 من أبرز المسلسلات التي قدمها النجم محمد رمضان، إذ كانت البداية في مسلسل "ابن حلال"، وقدم أغنية "سألت كل المجروحين".

وقدم الراحل إسماعيل الليثي في مسلسل "الأسطورة"، أغنية "ابن دمي".

وفي ثالث تعاون بين الليثي ورمضان، شهد مسلسل "نسر الصعيد"، تقديم المطرب أغنية "زين الرجال".

وغنى الليثي، للمرة الرابعة، أغنية "أسد وملو هدومك"، في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي لعب بطولته النجم محمد رمضان.

وبدأ المطرب الراحل، مشواره في تقديم أغاني الأعمال الدرامية، عندما غنى "فاكراني يادنيا"، في فيلم "القشاش" عام 2013.

وشارك المطرب الراحل، في فيلم " عنتر وبيسه"، وقدم أغنية "لما البنت الحلوة تعدي"، في عام 2014.

وفي فيلم "ياتهدي ياتعدي"، قدم المطرب الشعبي الراحل أغنية "تبادل النظرات".

يذكر أن أسرة الراحل، قررت إقامة العزاء، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب مساء غدا الأربعاء الموافق 12 نوفمبر.

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عالمنا عن عمر 46 عاما، أمس الإثنين، إثر إصابته في حادث سير مروع، أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

