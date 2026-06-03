لماذا لم تقضي أروى جودة "شهر العسل" مع زوجها؟.. الفنانة تجيب

كشفت الفنانة أروى جودة، عن سبب عدم قضائها شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست.

سبب عدم قضاء أروى جودة لشهر العسل

وقالت أروى، ببرنامج "تفاصيل" إن مشاركتها في عدد من الفعاليات الفنية المهمة من بينها مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لم يمنحها الفرصة لقضاء شهر العسل مع زوجها.

وتابعت حديثها بالتأكيد على أن زوجها كان حريصا على تشجيعها للعودة إلى العمل مباشرة بعد الزواج، حتى لا يعتقد الجمهور أن الزواج أثر على مسيرتها الفنية، مؤكدة أن هذه الصفة كانت من أبرز الصفات التي تمنت وجودها في شريك حياتها.

وأشارت إلى أن انشغالها بتفاصيل زواجها كان السبب الرئيسي وراء غيابها عن دراما رمضان، مشيرة إلى أنها أقامت حفل زفافها مرتين، الأولى في إيطاليا والثانية في مصر، وهو ما استغرق منها وقتا وجهدا كبيرين.

مسلسل للعدالة وجه آخر

وأضافت، أنها انتهت في تلك الفترة من تصوير مسلسل "للعدالة وجه آخر" أمام الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، إلا أن ارتباطاتها الشخصية حالت دون مشاركتها في أعمال رمضانية جديدة.



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