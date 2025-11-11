انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)



دخلت خبيرة التجميل شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، في حالة انهيار شديدة فور وصول جثمان زوجها إلى مسجد ناصر بمنطقة إمبابة، لأداء صلاة الجنازة عليه قبل توديعه إلى مثواه الأخير.

وشهدت الجنازة حضور مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان باسم سمرة، وسعد الصغير، وعبدالباسط حمودة، إلى جانب حشد من الأهالي ومحبي الراحل وأقاربه.

وحددت أسرة الفنان الراحل موعد ومكان إقامة العزاء، ومن المقرر أن يُقام مساء غدٍ الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب.

يُذكر أن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر يناهز 36 عامًا، متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

اقرأ أيضًا:

حداد 3 أيام.. رضا البحراوي يلغي جميع أعماله بسبب وفاة إسماعيل الليثي





الطلاق على إنستجرام أشعل غضب آن الرفاعي.. وهؤلاء سبقوها





بداية المشوار.. حميد الشاعري في صورة نادرة مع محمد منير





درة تتألق وتخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: أيقونة الجمال والأناقة





ريخا جنشا تشارك بعرض الفيلم المُرمم "أومراو جان" في "البحر الأحمر السينمائي"



