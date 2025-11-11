إطلاق البوستر الرسمي لفيلم "كلب ساكن" قبل عرضه بالقاهرة السينمائي

بوستر الرسمي لفيلم "كلب ساكن" قبل عرضه بالقاهرة السينمائي



كتبت- منال الجيوشي



أطلقت شركة MAD Solutions البوستر الدعائي الرسمي للفيلم اللبناني كلب ساكن للمخرجة سارة فرانسيس، الذي يُظهر بطلي الفيلم شيرين كرامة ونداء وكيم في لحظة يُخيّم عليها الهدوء والسكينة



ينافس الفيلم في مسابقة آفاق بالمهرجان، وكان قد شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان روتردام السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان الأفلام اللبنانية في فرنسا ومهرجان بوينس آيرس الدولي للسينما، وحصل على عدة إشادات نقدية منها ما كتبه الناقد نديم جرجورة للعربي الجديد "بإيقاع بصريّ هادئ، تروي اللبنانية سارة فرنسيس حكاية، ظاهرها عادي ومُتداول، وباطنها، الذي يُمكن أنْ يكون بدوره عاديّاً ومُتداولاً، مليء بتمزّقات وارتباكات وملل وخيبات وقهر، ورغبات مكبوتة أو موءودة"



تدور أحداث الفيلم في جبال لبنان الممطرة، حيث تقود عايدة سيارتها باتجاه منزل عائلي شبه متروك. إلا أن زوجها وليد لم يكن يتوقع وجودها هناك، وهو العائد للتو من اغترابه الطويل. يحاول كلا الزوجين فهم الآخر خلال أربعة أيام. ولكن العلاقة ليست سهلة. هل بقي ما يمكن إنقاذه؟ كلب ساكن هو تشريح لعلاقة تتنفس وتتحلل في آن واحد



كلب ساكن سيناريو وإخراج سارة فرانسيس وإنتاج لارا أبو سعيفان وسارة فرنسيس لشركة الإنتاج أفلام بلا مكان، مع إنتاج مشترك لمارين فايان (Dewberries films) ومؤسسة البحر الأحمر، بمشاركة كارول مزهرونِعَم عيتاني وماري جِرمانوس سابا



الفيلم من بطولة شيرين كرامة ونداء واكيم، وتصوير مارك خليفة ومونتاج زينة أبو الحسن، تأليف موسيقى الفيلم لربيع جبيلي، تسجيل صوت لرالف عطاالله، تصميم الصوت لفكتور بريص، وميكساج لما صوايا.