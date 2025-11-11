وداع مهيب.. زحام شديد في جنازة المطرب إسماعيل الليثي

تصوير- أحمد مسعد

شيع منذ قليل جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة، وسط حضور حشد كبير من الأهالي.

وحددت أسرة الفنان الراحل موعد ومكان إقامة العزاء، ومن المقرر أن يُقام مساء غدٍ الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب.

يُذكر أن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر ناهز 36 عامًا، متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

