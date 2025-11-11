تصدّر اسم الفنانة ليلى علوي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بإطلالة أنيقة بالقفطان المغربي، أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف في دورته الـ30.

ولاقت إطلالة ليلى علوي تفاعلًا واسعًا من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت أبرز التعليقات: "روعة القفطان المغربي عليكي"، "الملكة الجميلة"، "لولو العسل"، "ما شاء الله حبيبتي لولا نورتي بلادنا"، و"تحفة".

يُذكر أن آخر أعمال ليلى علوي الفنية كان فيلم المستريحة، بطولة بيومي فؤاد وعدد من الفنانين، كما بدأت مؤخرًا تصوير فيلمها الجديد ابن مين فيهم، تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

اقرأ أيضًا:

الطلاق على إنستجرام أشعل غضب آن الرفاعي.. وهؤلاء سبقوها





بداية المشوار.. حميد الشاعري في صورة نادرة مع محمد منير





درة تتألق وتخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: أيقونة الجمال والأناقة





ريخا جنشا تشارك بعرض الفيلم المُرمم "أومراو جان" في "البحر الأحمر السينمائي"



