أول تعليق من كريم محمود عبدالعزيز على شائعة ارتباطه بنجمة شهيرة

أول رد من آن الرفاعي بعد إعلان طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز

نفى النجم كريم محمود عبدالعزيز، ما تم تداوله خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشير إلى أن السبب وراء انفصاله عن آن الرفاعي والدة بناته، ارتباطه بفنانة شهيرة، قدم معها أحد أعماله الفنية.

ونشر كريم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من خلال خاصية القصص القصيرة، توضيحا أعلن خلاله وقوع الطلاق بينه وبين آن، مشددا على أن الأمر لا علاقة له بأي شخص تم تداول اسمه خلال الفترة الماضية: "مفيش أي شخص جت سيرته مؤخرا كان له دخل بالمشاكل دي تماما لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار ومكنتش افضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

وكتب كريم في منشوره "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم".

وتابع كريم "حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

وأضاف كريم "أكيد مكنتش أحب أوصل للحل ده ولكن دي إرادة ربنا".

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت تداول أنباء تفيد بوقوع انفصال رسمي بين كريم محمود عبدالعزيز ووالدة بناته آن الرفاعي، كما ارتبط اسم كريم بشائعة ارتباط بنجمة شهيرة.