إعلان

وفاة المطرب إسماعيل الليثي

كتبت- منال الجيوشي

05:16 م 10/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي (3)
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 11 صورة
    المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (2)
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي في جلسة تصوير مع زوجته
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عمر يناهز ٣٦ عاما، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث سيارة

وتدهورت الحالة الصحية للمطرب الشعبي، بعد تعرضه للحادث ، بعد عودته وفرقته الموسيقية من حفل بالمنيا

وخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للغسيل الكلوي، تحت رعاية طبية بالرعاية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي، بعد حادث السير الذي تعرض له الخميس الماضي.

إسماعيل الليثي وفاة إسماعيل الليثي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)