وفاة المطرب إسماعيل الليثي

بعد وفاة نجله| إسماعيل الليثي قبل رحيله يتحدث عن عودته للغناء: "فاتح بيت

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عمر يناهز ٣٦ عاما، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث سيارة

وتدهورت الحالة الصحية للمطرب الشعبي، بعد تعرضه للحادث ، بعد عودته وفرقته الموسيقية من حفل بالمنيا

وخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للغسيل الكلوي، تحت رعاية طبية بالرعاية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي، بعد حادث السير الذي تعرض له الخميس الماضي.