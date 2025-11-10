نظم السفير أحمد نهاد عبداللطيف، سفير مصر بالمملكة المغربية، مساء أمس الأحد احتفالا بمقر إقامته بالرباط، بمناسبة تكريم النجمة ليلى علوي في الدورة الثلاثين من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف.

حضر الاحتفالية وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبة، وعدد من السفراء والمسؤلين عن إدارة مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، يتقدمهم عبدالحق منطرش رئيس المهرجان، ومن الوفد المصري المشارك في المهرجان النجمة ليلى علوي، والسيناريست مدحت العدل، والأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وسيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وعزة الحسيني مديرة مهرجان الأقصر، وعدد من السينمائيين المغاربة.

وفي بداية الاحتفالية رحب السفير أحمد عبداللطيف بالضيوف المصريين والمغاربة، مؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وعلى المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر والفن المصري في قلوب المغاربة مشيرا إلى أن السينما المصرية حاضرة دائما وبقوة في كل التظاهرات السينمائية التي تنظمها المملكة المغربية.

وأشار السفير أحمد عبداللطيف إلى أن السفارة المصرية بالرباط ستنظم العام المقبل أسبوعا للسينما المصرية، سيتضمن عرض عدد من الأفلام المنتجة حديثا والتي تعبر عن واقع السينما المصرية الحالي، موضحا أن فعاليات هذا الأسبوع ستتضمن أيضا توثيقا لتأثير السينما المصرية عبر تاريحها الطويل على الشعب المغربي بكافة فئاته وأطيافه.

من جانبها أعربت الفنانة ليلى علوي عن تقديرها لادارة المهرجان وعن سعادتها بالاحتفال الذي نظمته السفارة المصرية بالرباط، ووجهت الشكر لسفير مصر في المغرب على حفاوة الاستقبال.

يذكر أن سفارة مصر بالمغرب نظمت مؤخرا احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، حيث تم نقل مراسم افتتاح المتحف على الهواء مباشرة بحضور عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين في المغرب.