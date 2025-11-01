إعلان

داليا البحيري احتفالا بالمتحف الكبير: "انتي بلادي الجميلة يا راية فوق كل راية" (صور)

كتب : هاني صابر

03:58 م 01/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري (1)
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري (4)
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري (5)
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري (2)
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري (3)

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورها الفرعونية التي تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي،وذلك احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشرت داليا، صورها بالزي الفرعوني، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "انتي بلادي الجميلة.. يا راية فوق كل راية".

يذكر أن، فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تبدأ مساء اليوم السبت في حدث عالمي ينتظره الملايين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.

داليا البحيري افتتاح المتحف الكبير السوشيال ميديا الذكاء الاصطناعي الزي الفرعوني المتحف المصري الكبير

