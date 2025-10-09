إعلان

ماذا قال صلاح عبدالله عن إمكانية تقديم سيرة الراحل أحمد عمر هاشم بعمل فني

كتب- مروان الطيب:

08:02 م 09/10/2025

صلاح عبدالله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الفنان الكبير صلاح عبدالله عن مطالبات البعض من جماهيره بتقديم السيرة الذاتية للشيخ الراحل أحمد عمر هاشم في عمل فني نظرا للشبه الكبير بينهما.

أعاد صلاح عبدالله نشر صورة للراحل أحمد عمر هاشم عبر حسابه على "X" وكتب: " بيقولوا إني شبهك..يمكن شوية في الملامح..ياريتني كنت شبهك في إيمانك وعلمك وبلاغتك وحضورك وروعة صياغتك وإلقائك لخٌطبك وشِعرِك…إدعيلي يامولانا…أرجوكم الفاتحة والدعاء للعالم العلامة".

وعلق الجمهور: " استغل الشبه ده ياصاصا والعمل قصة حياته في التلفزيون زي حسن يوسف والشعراوي، فكره يا صاصا اوعى تهملها".

وكانت آخر مشاركات الفنان صلاح عبدالله بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله يشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

صلاح عبدالله والراحل أحمد عمر هاشمصلاح عبدالله يرد على أحد متابعيه

اقرأ أيضا:

محامي شيرين عبدالوهاب يوضح سبب تأجيل محاكمتها في قضية السب والقذف

وفاة المخرج المسرحي عمرو دوارة وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

الفنان صلاح عبدالله سيرة الراحل أحمد عمر هاشم وفاة أحمد عمر هاشم صلاح عبدالله شبيه أحمد عمر هاشم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* مصدر يكشف سبب عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)