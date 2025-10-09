علق الفنان الكبير صلاح عبدالله عن مطالبات البعض من جماهيره بتقديم السيرة الذاتية للشيخ الراحل أحمد عمر هاشم في عمل فني نظرا للشبه الكبير بينهما.

أعاد صلاح عبدالله نشر صورة للراحل أحمد عمر هاشم عبر حسابه على "X" وكتب: " بيقولوا إني شبهك..يمكن شوية في الملامح..ياريتني كنت شبهك في إيمانك وعلمك وبلاغتك وحضورك وروعة صياغتك وإلقائك لخٌطبك وشِعرِك…إدعيلي يامولانا…أرجوكم الفاتحة والدعاء للعالم العلامة".

وعلق الجمهور: " استغل الشبه ده ياصاصا والعمل قصة حياته في التلفزيون زي حسن يوسف والشعراوي، فكره يا صاصا اوعى تهملها".

وكانت آخر مشاركات الفنان صلاح عبدالله بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله يشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

