بـ "هوت شورت".. بوسي تتألق من أحدث جلسة تصوير

كتب- مروان الطيب:

06:51 م 09/10/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    بوسي تخطف الأنظار من أدحث ظهور (4)
  • عرض 9 صورة
    بوسي تخطف الأنظار من أدحث ظهور (3)
  • عرض 9 صورة
    بوسي تخطف الأنظار من أدحث ظهور (6)
  • عرض 9 صورة
    بوسي تخطف الأنظار من أدحث ظهور (7)
  • عرض 9 صورة
    بوسي تخطف الأنظار من أدحث ظهور (5)
  • عرض 9 صورة
    بوسي تخطف الأنظار من أدحث ظهور (9)
  • عرض 9 صورة
    بوسي تخطف الأنظار من أدحث ظهور (2)
  • عرض 9 صورة
    بوسي تخطف الأنظار من أدحث ظهور (8)

خضعت الفنانة بوسي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت بوسي مرتدية إطلالة كاجوال هوت شورت خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "أحلى بوس بوس، القمر، تجنني، الأحمر يليق بك، جميلة".

و كانت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي، أعلنت مؤخرا القبض على المطربة بوسي، خلال إنهاء إجراءات السفر إلى دبي، إذ تم الكشف عن صدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد. ثم قامت برفع معارضة على الأحكام الصادرة ضدها ليتم اخلاء سبيلها.

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر" بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

الفنانة بوسي الفنانة بوسي على إنستجرام الفنانة بوسي بهوت شورت إطلالة الفنانة بوسي

