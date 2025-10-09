محمد عطية بعد وقف الحرب: "مبروك يا غزاوية.. العالم كله نظرته اتغيرت"

عبّر الفنان محمد عطية عن سعادته بوقف الحرب على غزة، من خلال رسالة نشرها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب "عطية": "الحرب وقفت.. مافيش حاجة تعبر عن اللي جوا الواحد.. الحمد لله، أطفال غزة هيناموا في أمان، وأهلها هيرجعوا يعيشوا حياة طبيعية تاني.. ربنا يعوض صبرهم وصمودهم خيرًا، ويرحم كل شهيد مات عشان ما يسيبش أرضه، وكل بطل دافع عنها وقاوم".

وأضاف: "العالم كله نظرته اتغيرت للقضية، وده مكسب عظيم، لكن كان تمنه غالي.. ربنا يديم فرحتهم دايمًا، وما تنسوش إن المقاطعة مستمرة، لأن العدو هيفضل عدو ليوم الدين.. مبروك يا غزاوية".

