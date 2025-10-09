بعد تصدرها التريند.. 25 صورة لأبرز إطلالات روبي

هدى المفتي تعلق على وقف إطلاق النار في غزة: "الإبادة الجماعية لا تنتهي

تصدّر اسم الفنانة روبي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها من إحدى حفلاتها الصيفية، والتي أثارت الجدل، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها.

وفي هذا السياق، يعرض لكم مصراوي أبرز إطلالات الفنانة روبي التي تألقت بها خلال الفترة الماضية.

وطرحت روبي مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ثانيتين" عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال تعاونها مع الفنان أحمد سعد في أغنية "تاني" ضمن ألبومه "بيستهبل"، والتي تصدرت قوائم الترند فور طرحها على طريقة الفيديو كليب.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة روبي الدرامية كان مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، وشارك في بطولته نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل، وهو من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح.

