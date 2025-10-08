إعلان

بعد الكشف عن هويته.. تووليت يتصدر قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

كتب : مصطفى حمزة

12:08 م 08/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تووليت (4)
  • عرض 4 صورة
    تووليت (3)
  • عرض 4 صورة
    تووليت (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر مؤدي أغاني الراب تووليت، قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، عقب طرحه أغنية "الحب جاني".

وحققت "الحب جاني" مليون مشاهدة، وحلت في المركز الأول، في حين جاءت في المركز الثاني أغنية "كان ياما كان"، التي قدمها المطرب تامر حسني، في حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.

يذكر أن المطرب مصطفى عنبة، خلال ظهوره مع الإعلامي إياد الموجي في بودكاست "السبت الممتاز"، أكد أن تووليت، هو صديقه مؤدي أغاني الراب خفاجي.

وجاءت تصريحات عنبة، بعد تصريحات مصادر في نقابة المهن الموسيقية، عن كشف مؤدي أغاني الراب تووليت عن هويته عند حضوره للحصول على تصريح من النقابة، وأكدوا أنه "خفاجي".

أغنية تووليت "الحب جاني"

عنبة فى البرنامج

تووليت قائمة المحتوى الموسيقي يوتيوب أغنية الحب جاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات
مصادر: الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق
شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي
أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل