بعد الكشف عن هويته.. تووليت يتصدر قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

تصدر مؤدي أغاني الراب تووليت، قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، عقب طرحه أغنية "الحب جاني".

وحققت "الحب جاني" مليون مشاهدة، وحلت في المركز الأول، في حين جاءت في المركز الثاني أغنية "كان ياما كان"، التي قدمها المطرب تامر حسني، في حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.

يذكر أن المطرب مصطفى عنبة، خلال ظهوره مع الإعلامي إياد الموجي في بودكاست "السبت الممتاز"، أكد أن تووليت، هو صديقه مؤدي أغاني الراب خفاجي.

وجاءت تصريحات عنبة، بعد تصريحات مصادر في نقابة المهن الموسيقية، عن كشف مؤدي أغاني الراب تووليت عن هويته عند حضوره للحصول على تصريح من النقابة، وأكدوا أنه "خفاجي".

أغنية تووليت "الحب جاني"

عنبة فى البرنامج