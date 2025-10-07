"مكنتش مخطط أعمل أجزاء آخرى".. حمادة هلال يكشف مفاجآت عن المداح

كتب - معتز عباس:

حل النجم حمادة هلال ضيفًا ببرنامج بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت).

وتحدث حمادة هلال، عن فكرة مسلسل "المداح"، والنجاح الكبير الذي حققه طوال 5 مواسم مضت، في حلقة "أسئلة حرجة"، قائلًا: "أنا دايما نفسي أعمل كل حاجة تبقى برة الصندوق، وطول الوقت حاسس اني لو عملت مسلسل زي المداح هتبقى مختلفة، لأن دي دراما محدش اهتم بيها، فأنت برة الصندوق".

وأضاف: "المسلسلات كلها بتبقى ناجحة ودراما جامدة، بس أنت مازلت مسلسل مختلف، كحوار ونوعية وفكرة، واتفاجأت بحجم النجاح لكن كنت متوقع أن في ناس تشوف وتحب، لكن الفرقعة دي جديدة عليا".

وعن كثرة أجزاء مسلسل المداح، والتي قد تؤثر على مستوى المشاهدة، أكد حمادة هلال أنه يخشى انخفاض عدد المشاهدة حال طرح جزء جديد، مضيفًا: "من كثرة أجزاء المداح المود في الدراما ان في ناس زهقت وناس كتير ممكن تزهق وبترجع تتفرج تاني بس هو المداح نوعية مختلفة".

وتابع: "احنا اتعودنا نتفرج على مسلسلات رمضان من صغرنا زي ألف ليلة وليلة والحاجات النوعيات دي، الحاجات دي افتقدناها شوية، بدأوا دلوقتي يرجعوا بمسلسل جودر ياسر جلال عامل مجهود عبقري بستمتع وانا بتفرج عليه وكل عيلتي".

وأتم: "المداح فكرتي ومكنش عندنا تخطيط نعمل جزء تاني، في اخر يوم تصوير استأذنت المخرج أحمد سمير قولتله عشان خاطري، انا عندي فكرة نفتح ونقفل ببطل جايلنا يقولنا يا صابر عايزينك في كذا، لقيتها جات فمشيت".

مسلسل "المداح: أسطورة العهد" الجزء الخامس، عرض في رمضان 2025، بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

