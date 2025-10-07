إعلان

بإطلالة كاجوال.. تارا عماد تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتب : نوران أسامة

01:38 م 07/10/2025
تألقت الفنانة تارا عماد في أحدث ظهور لها، ولاقت الصور إعجابًا كبيرا من جمهورها.

ونشرت تارا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت بلوفر باللون الأسود وبنطلون جينز أزرق، مع شعر مرفوع ومكياج ناعم أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور والتي جاءت أبرزها كالتالي: "جميلة"، "الفنانة المفضلة"، "سكر"، "رقيقة"، ربنا يحفظك"، "عسولة ماشاء الله".
يُذكر أن آخر أعمال تارا عماد كان فيلم "درويش"، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، مصطفى غريب، خالد كمال، وإسلام حافظ، من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.


