بإطلالة كاجوال.. تارا عماد تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

تألقت الفنانة تارا عماد في أحدث ظهور لها، ولاقت الصور إعجابًا كبيرا من جمهورها.

ونشرت تارا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت بلوفر باللون الأسود وبنطلون جينز أزرق، مع شعر مرفوع ومكياج ناعم أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور والتي جاءت أبرزها كالتالي: "جميلة"، "الفنانة المفضلة"، "سكر"، "رقيقة"، ربنا يحفظك"، "عسولة ماشاء الله".

يُذكر أن آخر أعمال تارا عماد كان فيلم "درويش"، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، مصطفى غريب، خالد كمال، وإسلام حافظ، من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.



اقر أ أيضًا:

دياب يحتفل بعيد زواجه برسالة رومانسية لزوجته: "يا رب العمر كله وإنتي ماسكة في رقبتي"





"كتاكيت".. مي عمر تنشر صورة رومانسية مع زوجها محمد سامي





محمد العدل ينتقد إعادة تلحين "اسلمي يا مصر": " جريمة فنية لا أعلم من تجرأ وفعلها"





الذكاء الاصطناعي يحاور النجوم.. إطلاق برنامج "وان تو وان" بمشاركة رامي رضوان



