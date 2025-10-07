"بوظتله الأغنية".. ميرنا وليد تكشف كواليس حفلها مع مدحت صالح

تعرضت الفنانة ميرنا وليد لانتقادات من الجمهور بعد حفلها الأخير في قصر عابدين، بسبب علو طبقة صوتها أثناء غنائها أمام الفنان مدحت صالح.

وردت ميرنا على الانتقادات عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، قائلة: "بقالنا سنين ما اتقابلناش، وامبارح في الحفلة في قصر عابدين غنيت معاه أغنيتنا (حبيبي يا عاشق) من فيلم (شورت وفانلة وكاب)، الطبقة كانت عالية قوي عليا وبوظتله الأغنية، وأنا بطبيعتي صوتي قدام الجمهور بيهرب مني، وهو كمان أصر يعيد الكوبليه أكتر من مرة".

تابعت: "ولأن المسرح مالوش سلم أطلعله، نزل الكبير مدحت صالح بكل تواضع وتلقائية، وقعد على طرف المسرح عشان نغني الأغنية سوا، الحفلة كانت رائعة وهو كعادته متألق، بس امبارح كان متسلطن بجد وأبدع في غناه، عمل للجمهور كله دماغ طرب.. شكراً مدحت صالح، صوت حلو قوي وروح بجد أحلى".

وقدّم الفنان مدحت صالح خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، من بينها: ولا تسوى دموع، المليونيرات، زي ما هي حبها، والنور مكانه في القلوب، وغيرها من أغنياته.

