المكتب الإعلامي لمحمد رمضان يرد على الجدل المثار حول أغنية "رقم واحد"

أصدر المكتب الإعلامي للنجم محمد رمضان، بيانا صحفيا يرد من خلاله على الجدل المثار من أخبار غير صحيحة حول عدم حصول أغنية "رقم واحد يا انصاص" على تصاريح رقابية.

وجاء في البيان: "تابع المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان ما تم نشره مؤخرا من أخبار مغلوطة وغير صحيحة بشأن أغنية رقم واحد".

وأضاف البيان: "يؤكد المكتب الإعلامي للفنان حصوله على جميع التراخيص من الجهات المختصة لعرض الأغنية المذكورة، كما يؤكد على حرص (رمضان) الدائم على احترام القانون".

يذكر أن، أغنية" رقم واحد يا انصاص" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس.

