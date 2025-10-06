فستان قصير.. مايان السيد تنشر جلسة تصوير جريئة والجمهور يعلق

"من غير فلاتر ولا مكياج".. 25 صورة لنجمات الفن بالذكاء الاصطناعي AI

خطفت الفنانة مايان السيد الأنظار بعد نشرها جلسة تصوير جديدة، من مشاركتها في العرض الخاص لفيلم "فيها إيه يعني".

ونشرت مايان صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير.

أعربت الفنانة أسماء جلال عن إعجابها بإطلالة صديقتها مايان، وكتبت: "في حد حلو كدا.. طيب"، كما نالت الصور إعجاب، الفنانة يارا السكري، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنان حسن مالك.

تفاعل المتابعين على السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر قمر"، "مش معقول هذا الجمال"، "نجمة النجوم والمستقبل"، "أحلى ميونة في الدنيا".

وتشارك مايان السيد في فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" بطولة الفنان كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، محمد ممدوح، حسن مالك وآخرين، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 8 أكتوبر الجاري في مصر و9 أكتوبر بجميع الدول العربية.

