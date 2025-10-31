"مياه على الرئة".. نقل الفنان أحمد الحلواني للرعاية المركزة

تعرض الفنانة أحمد الحلواني لوعكة صحية نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكشف مصدر مقرب من الفنان أحمد الحلواني عن دخوله العناية المركزة، بسبب وجود مياة على الرئة، و جلطات، وانسداد دعامة القلب.

وتم وضعه تحت الملاحظة لمدة أسبوع واستمرار العلاج وطلب من جمهوره الدعاء له من أجل استعادة عافيته.

وكانت آخر مشاركات الفنان أحمد الحلواني بمسلسل "العتاولة" بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

