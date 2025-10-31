إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة مطرب لبناني، تفاصيل أول ظهور لـ رحمة محسن بعد تصاعد أزمة تسريب الفيديوهات، أول تعليق من هالة سرحان بعد تعرضها لموقف محرج من مذيعة لبنانية،عباس أبو الحسن يُثير الجدل بتصريحاته عن الإنجاب، والد المخرج محمد سامي يعلن نجاة حفيدته من حادث تصادم ودخول حفيده العناية المركزة، وغيرها من الأخبار.