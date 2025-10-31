إعلان

حدث بالفن| حفل زفاف هادي الباجوري وفنان يُثير الجدل بتصريحاته عن الإنجاب

كتب : مروان الطيب

12:00 ص 31/10/2025
حدث بالفن| حفل زفاف هادي الباجوري وفنان يُثير الجدل بتصريحاته عن الإنجاب

النشرة الفنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة مطرب لبناني، تفاصيل أول ظهور لـ رحمة محسن بعد تصاعد أزمة تسريب الفيديوهات، أول تعليق من هالة سرحان بعد تعرضها لموقف محرج من مذيعة لبنانية،عباس أبو الحسن يُثير الجدل بتصريحاته عن الإنجاب، والد المخرج محمد سامي يعلن نجاة حفيدته من حادث تصادم ودخول حفيده العناية المركزة، وغيرها من الأخبار.

حدث بالفن هالة سرحان رحمة محسن المطرب اللبناني بهاء خليل يسري نصر الله عباس أبو الحسن سكوت إيستوود والد المخرج محمد سامي حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف الكبير

إعلان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"وضعنا حرج للغاية".. الأونروا تكشف لمصراوي عن دورها المستقبلي وأزمة التمويل في غزة
بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة