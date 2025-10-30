الصور الأولى من حفل زفاف المخرج هادي الباجوري والفنانة هايدي خالد

يحتفل المخرج هادي الباجوري اليوم الخميس بزفافه على الفنانة هايدي خالد في حفل عائلي يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وظهر هادي الباجوري في الصور الأولى من حفل الزفاف مرتديا بدلة الزفاف ومن خلفه زوجته هايدي خالد مرتدية فستان الزفاف.

واحتفل المخرج هادي الباجوري بعقد قرانه على الفنان هايدي خالد، يوم 13 أكتوبر الجاري، ونشرت هايدي خالد صور من كواليس الاحتفال عبر حسابها على انستجرام، إذ ظهر الثنائي وهما يخضعان لجلسة تصوير رومانسية، كما ظهرا بالصور وهم يحتفلان بدخول عش الزوجية وسط الحضور، وكتبت على الصور: "كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرا لكل اللي خلى اليوم بالشكل ده.

اقرأ أيضا:

وفاة المطرب اللبناني بهاء خليل عن عمر ناهز الـ 28 عامًا

بعد تصدره التريند.. كيف علق الجمهور على مسلسل "كارثة طبيعية"؟