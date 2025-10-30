إعلان

بإطلالة جريئة.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

كتب : نوران أسامة

03:08 م 30/10/2025
    صبا مبارك (1)
    صبا مبارك (4)
    صبا مبارك
    صبا مبارك (5)
    صبا مبارك (3)

خطفت الفنانة صبا مبارك، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وظهرت صبا مبارك بإطلالة جريئة وأنيقة، إذ ارتدت فستانًا باللون الأسود، ووضعت مكياجا هادئا أبرز ملامحها.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "تجنني" ، "تحفة فنية" ، "ما شاء الله" ، "جمالك" ، "ولا غلطة" ، "قمر" ، "جميلة بجد".

يُذكر أن، آخر أعمال الفنانة صبا مبارك كان مسلسل "وتر حساس"، وشارك في بطولته إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد فاضل ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج.

صبا مبارك تخطف الأنظار أحدث ظهور الفنانة صبا مبارك

