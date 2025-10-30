بإطلالة جريئة.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

خطفت الفنانة صبا مبارك، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وظهرت صبا مبارك بإطلالة جريئة وأنيقة، إذ ارتدت فستانًا باللون الأسود، ووضعت مكياجا هادئا أبرز ملامحها.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "تجنني" ، "تحفة فنية" ، "ما شاء الله" ، "جمالك" ، "ولا غلطة" ، "قمر" ، "جميلة بجد".

يُذكر أن، آخر أعمال الفنانة صبا مبارك كان مسلسل "وتر حساس"، وشارك في بطولته إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد فاضل ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج.

اقرأ أيضًا:

"المهن الموسيقية" تُعلق على أزمة المطربة رحمة محسن.. ماذا قالت؟





تفاصيل أول ظهور لـ رحمة محسن بعد تصاعد أزمة تسريب الفيديوهات





انتصار تواصل استعراض إطلالاتها بمهرجان الجونة السينمائي (صور)





أول تعليق من هالة سرحان بعد تعرضها لموقف محرج من مذيعة لبنانية





هاجر الشرنوبي تظهر بملابس فرعونية احتفالا بالمتحف المصري الكبير (صور)





محمود الليثي وعمر كمال يحييان حفل نهائي كأس السوبر المصري





عمرو الليثي يستضيف صناع فيلم "المنبر" الفائز بجائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي









