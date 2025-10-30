بعد تصدره التريند.. كيف علق الجمهور على مسلسل "كارثة طبيعية"؟

تصدر اسم مسلسل "كارثة طبيعية" مؤشرات البحث على محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد عرض أول حلقتين من العمل.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على المسلسل، كالتالي: "مسلسل كارثة طبيعية والله العظيم عسل" ، "حقيقي من أعظم 10 مسلسلات في التاريخ" ، "ده أحسن مسلسل كوميدي اتعمل في آخر 20 سنة" ، "واضح إنه حلو وبيضحك" ، "خطير بجد" ، "جامد ولا مش جامد؟ هو جامد عشان سلام بس".

ويُعرض مسلسل "كارثة طبيعية" حصريًا على منصة "Watch It"، يوم الأربعاء من كل أسبوع، بواقع حلقتين أسبوعيًا، في تمام الساعة 10 صباحًا، وهو من الأعمال الأصلية للمنصة وأحدث إنتاجاتها.

المسلسل من بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العيلي، أمجد عابد، هايدي عبد الخالق، ومهرة مدحت، تأليف أحمد عاطف فياض، موسيقى تصويرية خالد الكمار، وإخراج حسام حامد.

