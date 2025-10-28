إعلان

"ليلة فونطاستيك".. أبلة فاهيتا تعود للظهور من جديد على "ام بي سي مصر"

كتب : معتز عباس

08:06 م 28/10/2025

أبلة فاهيتا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

أعلنت قناة "ام بي سي مصر"، عن تقديم برنامج جديد لـ أبلة فاهيتا على شاشتها الفترة المقبلة.

ونشرت قناة "ام بي سي مصر"، البوستر الترويجي للبرنامج عبر موقع "انستجرام"، والذي حمل اسم: "ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. كله جديد".

قدمت أبلة فاهيتا على منصة نتفليكس مسلسل بعنوان "أبلة فاهيتا: دراما كوين".

جدير بالذكر أن في إبريل 2015، قدمت فاهيتا برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر قناة CBC، على مدار 4 سنوات، حققت خلالهم نجاحًا جيدًا.

ليلة فونطاستيك

اقرأ أيضا..

رد جديد من إلهام شاهين بعد أزمة تطاير فستانها في مهرجان الجونة

بالصور.. افتتاح ملتقى الأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية

ليلة فونطاستيك أبلة فاهيتا ام بي سي مصر انستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| مصر تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في السودان وتدعو إلى هدنة فورية
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي بدأ هجومه على قطاع غزة