"ليلة فونطاستيك".. أبلة فاهيتا تعود للظهور من جديد على "ام بي سي مصر"

أعلنت قناة "ام بي سي مصر"، عن تقديم برنامج جديد لـ أبلة فاهيتا على شاشتها الفترة المقبلة.

ونشرت قناة "ام بي سي مصر"، البوستر الترويجي للبرنامج عبر موقع "انستجرام"، والذي حمل اسم: "ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. كله جديد".

قدمت أبلة فاهيتا على منصة نتفليكس مسلسل بعنوان "أبلة فاهيتا: دراما كوين".

جدير بالذكر أن في إبريل 2015، قدمت فاهيتا برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر قناة CBC، على مدار 4 سنوات، حققت خلالهم نجاحًا جيدًا.

