إعلان

"عايزة أريح شوية".. ماذا قالت بشرى عن إمكانية ارتباطها للمرة الرابعة ؟

كتب- مروان الطيب:

05:55 م 28/10/2025

الفنانة بشرى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدثت الفنانة بشرى عن إمكانية ارتباطها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وأكدت أنها لا ترغب في الارتباط بالوقت الحالي.

وحلت بشرى ضيفة على برنامج "ET بالعربي" وعن ارتباطها مجددا قالت: "مزهقتوش؟، انتوا فرحتوا بيا 3 مرات، عايزة أريح شوية وبعدين نشوف الموضوع ده، أنا مبسوطة وانا سنجل دلوقتي، السنجلة جنتلة وجميلة أوي، وكفاية إني سنجل وأم".

يذكر أن آخر مشاركات بشرى الفنية كانت بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات بشرى على شاشة السينما بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023.

اقرأ أيضا:

بعد تعرضها لصعق كهربائي.. سالي عبدالسلام تروي ما حدث داخل منزلها

شيرين فرغل لـ"مصراوي": معرض "باب الحديد" يحتفل بمئوية يوسف شاهين بتجربة تفاعلية

الفنانة بشرى بشرى ببرنامج ET بالعربي شرى عن ارتباطها للمرة الرابعة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

توابيت ذهبية تغلف دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير تثير تفاعلا - صور وفيديو
بعد موجة انخفاض حادة.. هل يواصل الذهب تراجعه في الأيام المقبلة؟
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026