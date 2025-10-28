"عايزة أريح شوية".. ماذا قالت بشرى عن إمكانية ارتباطها للمرة الرابعة ؟

تحدثت الفنانة بشرى عن إمكانية ارتباطها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وأكدت أنها لا ترغب في الارتباط بالوقت الحالي.

وحلت بشرى ضيفة على برنامج "ET بالعربي" وعن ارتباطها مجددا قالت: "مزهقتوش؟، انتوا فرحتوا بيا 3 مرات، عايزة أريح شوية وبعدين نشوف الموضوع ده، أنا مبسوطة وانا سنجل دلوقتي، السنجلة جنتلة وجميلة أوي، وكفاية إني سنجل وأم".

يذكر أن آخر مشاركات بشرى الفنية كانت بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات بشرى على شاشة السينما بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023.

