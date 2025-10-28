كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان علي رؤوف، صاحب الأغنية الشهيرة "بشحت بالجيتار"، تفاصيل حالته الصحية عقب حادث السير الذي تعرض له في السويس.



ووجه علي رؤوف، عبر صفحته في موقع فيسبوك، رسالة إلى متابعيه و أصدقائه، وكتب : "أحب أطمنكم عليا وعلى صحتي إني بخير إلى حد ما، عندي بس شوية جروح وشرخ بسيط في منتصف القفص الصدري وكدمات شديدة في العمود الفقري".

وتابع: "وبما اني صاحب الشأن بنفي أي خبر عن إني في حالة حرجة أنا محتاج بس راحة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ومفيش داعي إني أتكلم عن الحادث أو تفاصيله، أينعم كتير عنده فكرة إن دي أول عربية اجيبها في حياتي وكانت حلم من أحلام عمري بس مدام جت في الحديد في ستين مليون داهية، ومش محتاج أقول إن دي تحويشة سنين بس نقول إيه بقي غير اللي إيده في المية مش زي اللي ايده في النار".



وأوضح علي رؤوف: "الخلاصة إني بخير إلى حد ما ومش زعلان علي حاجة ومسيري أقوم بالسلامة وأبدأ من الصفر تاني، كل اللي أنا طالبه على قدر حبكم ليا اتمنولي الخير، لأن أي نجاح أنا بعمله هو حصاد 15 سنة مرمطة وتعب بلا راحة وتكاسل، وأظن أي كارير في الدنيا محتاج تعب وكفاح".



وأضاف: "وأحب أن أحيط علم سيادتكم إني مش بتباهى بممتلكاتي وخير دليل على ذلك محدش يعرف إني كان معايا عربية أصلا ويوم ما انتشر الخبر كله شافها متدشملة في الحادث، لأني دايما براعي احتياج الغير للأشياء الثمينة، فمبحبش أخلي أي حد يستفز بحاجة معايا هو نفسه فيها وده من أصول تربيتي".



واختتم حديثه قائلا: "وأخيرا شكر خاص لرجال الأمن في محافظة السويس على إنقاذي أنا واللي كانو معايا, شكرا لكل راجل محترم عنده نخوة ساعد في إنقاذ حياتنا من الحادث شكر خاص لأطباء المجمع الطبي في السويس على مجهوداتكم العظيمة، شكر كبير جدا لكل أصحابي وحبايبي اللي كلموني وسألوا عني وكانوا معايا لحظة بلحظة لحد ما رجعت البيت، وعلى راسي كل اللي اتلهف عليا وسأل عني وعن صحتي".



ونقل الفنان علي رؤوف صاحب الأغنية الشهيرة "بشحت بالجيتار"، و 2 من أصدقائه، إلى المستشفى أمس الإثنين، بعد إصطدام سيارته بقوة، بالجزيرة الفاصلة بالشارع بمنطقة الغريب، المقابلة لكورنيش السويس.