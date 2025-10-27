"رومانسية وقبلة على الخد".. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

أقيم منذ قليل، عزاء بدر الدين، شقيق الفنانة فريدة سيف النصر، المقام بمسجد عمر مكرم في وسط البلد.

وحرصت زيزي ابنة شقيق فريدة سيف النصر على استقبال المعزين والحضور الوافد لتقديم واجب العزاء في وفاة والدها.

حضر العزاء، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية والفنانة وفاء مكي، وعدد آخر من الفنانين.

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، أمس الأحد، وفاة شقيقها بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية.

وكانت زيزي سيف النصر، كشفت قبل يومين عن تدهور الحالة الصحية لوالدها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" منشورًا مؤثرًا تحدثت فيه عن مروره بأزمات صحية متتالية، منها فشل في القلب والرئتين والكبد والكلى، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالشفاء.

