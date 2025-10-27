إعلان

بحضور أشرف زكي ووفاء مكي.. توافد الفنانين على عزاء شقيق فريدة سيف النصر

كتب : معتز عباس

09:47 م 27/10/2025
    إيهاب فهمي في عزاء شقيق فريدة سيف النصر
    عزاء بدر الدين شقيق فريدة سيف النصر (3)
    وفاء مكي في عزاء شقيق فريدة سيف النصر
    عزاء بدر الدين شقيق فريدة سيف النصر (1)
    اشرف زكي في عزاء شقيق فريدة سيف النصر

أقيم منذ قليل، عزاء بدر الدين، شقيق الفنانة فريدة سيف النصر، المقام بمسجد عمر مكرم في وسط البلد.

وحرصت زيزي ابنة شقيق فريدة سيف النصر على استقبال المعزين والحضور الوافد لتقديم واجب العزاء في وفاة والدها.

حضر العزاء، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية والفنانة وفاء مكي، وعدد آخر من الفنانين.

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، أمس الأحد، وفاة شقيقها بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية.

وكانت زيزي سيف النصر، كشفت قبل يومين عن تدهور الحالة الصحية لوالدها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" منشورًا مؤثرًا تحدثت فيه عن مروره بأزمات صحية متتالية، منها فشل في القلب والرئتين والكبد والكلى، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالشفاء.

عزاء شقيق فريدة سيف النصر أشرف زكي وفاء مكي فريدة سيف النصر

