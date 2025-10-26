إعلان

بفستان أنيق.. جومانا مراد بإطلالة بسيطة وسط الطبيعة

كتب : سهيلة أسامة

03:18 م 26/10/2025
شاركت الفنانة السورية جومانا مراد جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وسط الطبيعة في أجواء هادئة.

وخطفت جومانا الأنظار بإطلالتها الأنيقة والبسيطة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا، واعتمدت مكياجًا ناعمًا زاد من جمالها الطبيعي.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "أميرة"، "حلوين كتير هالصور"، "فخمة"، "ما شاء الله وردة وأحلى من الورد".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "أم ٤٤" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: سمية الخشاب، فاطمة الصفي، عبير أحمد.

جومانا مراد إنستجرام مسلسل أم 44

