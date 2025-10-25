جمبسوت كشف جمالها.. مايا دياب تخطف الأنظار من أحدث ظهور

"أكبر رد اعتبار".. ماذا قال الجمهور عن ظهور محمد سلام باحتفالية "وطن السلام"

خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

ظهرت مايا مرتدية جمبسوت جرئ استعرضت به جمالها وأنوثتها من خلاله وكتبت: "عادةً لست فتاة زهور عادية، بل فتاة زهور ذهبية".

وحازت الصور على إعجاب متابعيها وعلقوا: "انت وردتنا، قلبي انا، جمالك ساحر، أنيقة، فتاة الزهور الذهبية".

وكان الظهور الأخير للفنانة مايا دياب بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، والذي شهد حضور كبير لنجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وكانت آخر أعمال مايا دياب أغنية "حرمت أحبك" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

