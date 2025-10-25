إعلان

دينا فؤاد تؤدي تمارين رياضية شاقة داخل الجيم..والجمهور يعلق (صور وفيديو)

كتب : هاني صابر

02:53 م 25/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    دينا فؤاد (3)
  • عرض 7 صورة
    دينا فؤاد (4)
  • عرض 7 صورة
    دينا فؤاد (5)
  • عرض 7 صورة
    دينا فؤاد (6)
  • عرض 7 صورة
    دينا فؤاد (2)
  • عرض 7 صورة
    دينا فؤاد (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها عبرالسوشيال ميديا، مقطع فيديو لها داخل صالة الجيم.

ونشرت دينا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قدها".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قدها وقدود، ما شاء الله، أجما حاجة الرياضة، حد ياخدني الجيم".

يذكر أن، دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا" تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.

دينا فؤاد تمارين رياضية دراما رمضان 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديو- أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟