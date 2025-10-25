أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها عبرالسوشيال ميديا، مقطع فيديو لها داخل صالة الجيم.

ونشرت دينا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قدها".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قدها وقدود، ما شاء الله، أجما حاجة الرياضة، حد ياخدني الجيم".

يذكر أن، دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا" تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.