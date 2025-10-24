إعلان

يسري نصرالله يكشف رأيه في "السادة الأفاضل".. ماذا قال؟

كتب : هاني صابر

12:01 م 24/10/2025

المخرج يسري نصرالله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

كشف المخرج يسري نصرالله، عن رأيه في فيلم "السادة الأفاضل" بعد طرحه بالسينمات.

ونشر نصرالله، بوسترات للفيلم، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "من زمان ما ضحكتش في فيلم زي ما ضحكت في "السادة الأفاضل".

وأضاف: "خفة دم وذكاء في الكتابة والإخراج.. ممثلين هايلين وكوميديا مواقف بحق وحقيقي.. ألف مبروك لكل اللي ساهموا في الفيلم ده".

الفيلم بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، بيومي فؤاد، انتصار، ناهد السباعي، هنادي مهنا، علي صبحي، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان.

يسري نصرالله فيلم السادة الأفاضل فيسبوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات الجمعة
اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل