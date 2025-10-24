يسري نصرالله يكشف رأيه في "السادة الأفاضل".. ماذا قال؟

كتب- هاني صابر:

كشف المخرج يسري نصرالله، عن رأيه في فيلم "السادة الأفاضل" بعد طرحه بالسينمات.

ونشر نصرالله، بوسترات للفيلم، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "من زمان ما ضحكتش في فيلم زي ما ضحكت في "السادة الأفاضل".

وأضاف: "خفة دم وذكاء في الكتابة والإخراج.. ممثلين هايلين وكوميديا مواقف بحق وحقيقي.. ألف مبروك لكل اللي ساهموا في الفيلم ده".

الفيلم بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، بيومي فؤاد، انتصار، ناهد السباعي، هنادي مهنا، علي صبحي، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان.