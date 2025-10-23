تامر حسين يوضح موقفه من محمد فؤاد بعد تسريب أغنية "حليم"

كشف الشاعر تامر حسين، موقفه من الفنان محمد فؤاد، بعد أزمة تسريب أغنية "حليم"، التي كتبها تامر، وفوجئ بتسريبها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بصوت فؤاد.



وعلق تامر حسين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على موقفه، وكتب: "توضيح هام، وآخر بوست في الموضوع ده، عشان بعض السادة الإعلاميين والصحفيين سألونى النهارده إيه الخلاف اللى بينك وبين الفنان محمد فؤاد؟ ".



وتابع: "مفيش أى خلاف والله والله إنى بحب الفنان محمد فؤاد جداً ومن مُحبينهُ وأخ كبير لينا، أنا عبرت عن زعلي من تسريب أغنية فقط أنا مضرور فيها ".



وأوضح تامر حسين: "وبعيداً عن ضررى، الفنان محمد فؤاد فوق راسي، وأخ كبير ماحبش يبقىّ بينى وبينهُ أي مشكلة أو خِلاف، سيبكم من الفن وسيبكم من أى شغُل، يهمني الإنسانيات والسيرة ".



وتابع:"وكنت شغال في ألبومهُ من كُل قلبى والله، وهو عارف وشاهِد أنا كُنت بفكر معاه في الأغاني، وأقوله ما تسمع من فُلان وفُلان وفلان، كأنه ألبوم واحد صاحبى يهمنى ينجح ويكسر الدنيا، وكان بيقولي إنت زي أخواتي يابني".

واستكمل: " أتمنى ماتخلطوش بين زعلي من تسريب أغنية لا مِنها نزلت رسمي بصوت الفنان محمد فؤاد ولا بقيت مع حد غيرهُ لأنها اتسربت، ويبقى الود والإحترام والتقدير للفنان محمد فؤاد وأنا مِستني ألبومه زي كُل جماهيرهُ وأتمنىّ له كُل خير ربنا ما يجيب زعل وللكبير دايماً مقامهُ وتقديرهُ".