

تنطلق بعد قليل على مسرح مكتبة الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءً فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وتحمل دورة هذا العام اسم النجمة ليلى علوي.



ومن المقرر أن يُذاع حفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة نايل سينما، بداية من السابعة مساءً مع انطلاق فعاليات الـ ريد كاربت، وصولًا إلى مراسم الافتتاح الرسمية.



يقدّم الحفل الإعلامي إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما يتولى إخراجه المخرج محمد السماحي. ويستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، يعقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.



ويلقي رئيس المهرجان الأمير أباظة كلمته، ثم يتم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، يليها تقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.



كما يشهد الحفل تكريم دولة المغرب ضيف شرف المهرجان لهذا العام، إلى جانب تكريم نخبة من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، وهم: المخرج المغربي حكيم بلعباس، اسم الفنانة الراحلة فيروز، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، المخرج التونسي رضا الباهي، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.



ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.