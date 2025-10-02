شقيقة مسلم: أسرتي ليس لها علاقة بخلافاته الزوجية وما يحدث معنا تشويه

أكدت آية زكريا شقيقة مسلم، أن أسرتها لم تتدخل في الخلافات الزوجية بين شقيقها وزوجته، قائلة: "أهلي سابوهم يعيشوا تجربتهم، لا شتموا ولا حاربوا، كل واحد كان حر في قراراته"، وأكدت أن العائلة تحرص على التزام الحياد رغم ما يدور من أزمات متكررة.

وتطرقت آية، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، إلى الصعوبات التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن الخلافات أثرت على حياتها الشخصية ومشروعاتها، وقالت: "زوجة مسلم، من وقت ما بدأت مشروعي والدنيا كلها بقت مشاكل، وأنا اخترت السكوت ومسحت كل حاجة من عندي احترامًا للعائلة".

كما اتهمت شقيقة مطرب المهرجانات زوجة شقيقها بمحاولة تشويه صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "هي بتدفع فلوس علشان تطلعني في صورة سيئة، مش علشان تحافظ على جوزها"، معتبرة أن تلك التصرفات تهدف لإثارة الجدل وكسب

التعاطف.

وفي ختام اللقاء، وجهت آية رسالة مباشرة لشقيقها مسلم قائلة: "ربنا يهديك يا رب، وتعرف مين عدوك ومين اللي بيحبك بصدق".