شهدت الرياض ضمن فعاليات منتدى "joy forum 2025" سلسلة من الجلسات الحوارية التي جمعت أبرز قادة الصناعة الترفيهية والإعلامية والرياضية حول العالم، وتناول المتحدثون تحولات المحتوى، ومستقبل المدن الترفيهية، وصعود بوليوود عالميًا، والتأثير المتنامي للتقنية والذكاء الاصطناعي على الصناعات الإبداعية.

المنصات العالمية وصناعة الرياضة

في جلسة حملت عنوان “Global Platforms in the New Age”، اجتمع أربعة من كبار التنفيذيين العالميين لمناقشة مستقبل الرياضة والترفيه: مايك سنيفدي الرئيس التنفيذي لشبكة NBC، وشاي سيغيف الرئيس التنفيذي لمجموعة DAZN، وغيب سبايتزر نائب رئيس Netflix، وفيل مارشال المدير التنفيذي لشبكة Sky Sports، وأدار الحوار الإعلامي البريطاني بيرس مورجان بحضور نخبة من صناع القرار والمختصين في مجال البث الرقمي.

تناولت الجلسة التحول التنافسي بين المنصات الكبرى، وكيف أصبح الصراع على حقوق البث مجالًا للإبداع والابتكار في تحسين تجربة الجمهور. وأكد المتحدثون أن القيمة الحقيقية لم تعد في امتلاك الحقوق وحدها، بل في قدرة المنصات على بناء علاقة تفاعلية طويلة الأمد مع المشجعين.

وخلال الحوار، أشار بيرس مورجان إلى أن حسابات المستشار تركي آل الشيخ على المنصات الاجتماعية تمثل نموذجًا عالميًا في التفاعل المباشر مع الأحداث، إذ تتيح للجمهور العالمي متابعة الأحداث لحظة بلحظة، واصفًا ذلك بأنه "ثورة في التواصل بين القيادة والجمهور". وردّ سيغيف بالإشادة بتجربة موسم الرياض، مؤكدًا أن منصة Fan Zone لدى DAZN تبني مجتمعات رقمية مشابهة تعزز الروابط بين المشجعين حول العالم.

بوليوود من الشرق إلى الغرب

وفي جلسة بعنوان "East to West: The Global Rise of Bollywood"، جمعت النجوم شاروخان وسلمان خان وعامر خان لأول مرة منذ عشر سنوات، وأدارتها النجمة اللبنانية رزان جمال، ناقش المشاركون رحلة بوليوود نحو العالمية، وكيف تحولت إلى قوة ثقافية عابرة للحدود عبر المنصات الرقمية.

أكد شاروخان أن سر النجاح لا يكمن في "العامل السحري" بل في العلاقة الصادقة بين الفنان والجمهور، مضيفًا: "الناس هم من يصنعون النجم، ونحن نحاول فقط أن نروي القصص بصدق".

أما عامر خان فرأى أن النجاح مزيج من الموهبة والتوقيت والقدر، موضحًا أن السينما الهندية غنية بالقصص الإنسانية التي تمس وجدان الناس في كل مكان.

واتفق النجوم الثلاثة على أن العاطفة والدراما والموسيقى تمثل هوية السينما الهندية وتفسر وصولها العالمي، إذ لا تقدم مشاهد للعرض فحسب، بل تجارب يعيشها الجمهور بكل حواسه.

وفي ختام الجلسة، شكر شاروخان المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال قائلًا:

"دعونا لا نسميها بوليوود بعد الآن، بل صناعة السينما الهندية التي تمثل تنوع الهند بأقاليمها وثقافاتها، ونحن ممتنون للمملكة على هذا اللقاء التاريخي."

الذكاء الاصطناعي وحقوق الفنانين

وفي جلسة بعنوان “Artists Rights & Royalties in the AI Era”، ناقش قادة الصناعة تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الفنانين ومستقبل الإنتاج الموسيقي.

شاركت في الجلسة ليليا بارسا رئيسة شركة Capitol Records، وألفونسو بيريز سوتو نائب الرئيس التنفيذي لشركة Warner Music Group، وسالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، وأدار الحوار الإعلامي السعودي محمد إسلام.

أكدت بارسا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُستخدم كأداة داعمة للإبداع لا بديلاً عنه، وأن دور الشركات اليوم حماية أصوات الفنانين وصورهم من التلاعب.

وأوضح ألفونسو سوتو أن التقنية وصلت لمرحلة يمكنها فيها تأليف موسيقى متكاملة بالأوامر النصية، ما يستدعي أطرًا قانونية جديدة، كاشفًا عن تجربة عملية أُجريت خلال المنتدى لإنشاء أغنية بالذكاء الاصطناعي.

أما سالم الهندي فأكد أن التطور التقني عزّز الإنتاج الموسيقي العربي، لكنه فرض الحاجة إلى تشريعات أكثر صرامة لحماية الملكية الفكرية، مبينًا أن نجاح الصناعة يتطلب توازنًا بين التقنية والقيمة الإبداعية.

وفي ختام المنتدى، وجّه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط رسالة أكد فيها أن اللقاء سيتجدد العام المقبل مع قصص أكبر تُجسّد التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، معربًا عن شكره وتقديره لجميع الحضور والمشاركين في نجاح الحدث.