وفاة الفنان الأمريكي دي أنجيلو عن عمر 51 عامًا بعد صراع مع السرطان

رحل الفنان الأمريكي دي أنجيلو يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025، عن عمر ناهز 51 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.

واشتهر بألبومه الأول Brown Sugar الذي قدمه عام 1995 وحقق نجاحًا واسعًا وجعل اسمه من أبرز نجوم موسيقى الـR&B والسول في العالم.

وبحسب تقارير إعلامية، لم يتحدث دي أنجيلو علنًا عن تشخيص حالته الصحية، إلا أن مصادر مقرّبة أكدت أنه كان يتلقى العلاج بسرية تامة على مدار الأشهر الماضية.

يُذكر أن دي أنجيلو كان أبًا لثلاثة أبناء من علاقته السابقة بالمغنية الراحلة إنجي ستون، والتي توفيت مطلع العام الجاري في 1 مارس 2025.

وكشفت تقارير أن الفنان الراحل كان يعمل مؤخرًا على ألبومه الرابع بالتعاون مع الموسيقي رافائيل صادق، ومن المتوقع أن يصدر بعد وفاته كإرث فني جديد يُخلّد مسيرته الحافلة.

