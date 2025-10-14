إيناس عز الدين : "أعاقب نفسي على الخطأ.. وأستمد قوتي من الله"‎

كتب- مصطفى صلاح

أكدت الفنانة إيناس عز الدين أنها تمر أحيانًا بمواقف إنسانية صعبة، نتيجة خذلان أشخاص وثقت فيهم، مشيرة إلى أنها لا تؤذي نفسها، لكنها قد تلجأ لمعاقبتها أحيانًا على اختيارات خاطئة.

وقالت عز الدين في تصريحات خاصة: "أنا لا أؤذي نفسي، ولكنني أعاقبها أحيانًا حسب الموقف، أحيانًا أكتشف فجأة أن أشخاصًا خذلوني، وهذا أمر صعب بالنسبة لي، لأن من النادر أن أسمح لأحد بالدخول إلى حياتي، وإذا دخل وخذلني يكون الألم كبيرًا جدًا."

وأضافت الفنانة أنها تستمد قوتها من الله في تجاوز تلك الأزمات، موضحة: "كل مرة أتعرض فيها لألم أو خذلان، أخرج أقوى بفضل الله، فهو دائمًا بجانبي ويمنحني الصبر والقوة على المضي قدمًا."

وعن تعاملها مع الأزمات، أشارت إلى أنها تميل إلى الابتعاد والاختفاء عندما تمر بفترات صعبة أو قرارات مصيرية، قائلة: "أحيانًا أشعر فجأة برغبة في الاختفاء، ليس هروبًا، ولكن لأنني أحتاج الهدوء حتى أستطيع اتخاذ القرار الصحيح دون تسرع أو انفعال."

وفي ختام حديثها، تطرقت إيناس عز الدين إلى مفهوم الإخلاص من وجهة نظرها، مؤكدة أنه لا يكتمل إلا بالرحمة، قائلة: "أنا إنسانة بطبعي، أقدّر العلاقات الصادقة وأدعم من حولي حتى وإن تأذيت، الإخلاص بالنسبة لي لا ينفصل عن الرحمة، لأن القلوب القاسية لا تعرف الوفاء."