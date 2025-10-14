"وحشتني".. شهيرة تُحيي ذكرى رحيل محمود ياسين بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة شهيرة الذكرى الخامسة لرحيل زوجها الفنان محمود ياسين، بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت شهيرة صورة أرشيفية لزوجها الراحل، وعلّقت قائلة: "تمر خمس سنوات اليوم على رحيلك، وليس لدي كلمات تليق بشوقي ووحشتي واحتياجي أنا وأولادي لوجودك في حياتنا، لكننا نعيش بحسك وسيرتك الطيبة، أدعو الله أن يشملك بعفوه ومغفرته وحنانه، لتنال الفردوس الأعلى، فأنت تستحق لما كنت تتمتع به من تواضع وأخلاق رفيعة، نم بسلام وأمان يا حبيبي".

يُذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر عام 2020، بعد مسيرة فنية حافلة قدّم خلالها عشرات الأعمال المميزة التي شكّلت جزءًا من تاريخ السينما والدراما المصرية.

