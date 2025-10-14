أنغام توجه رسالة للرئيس السيسي بعد انتهاء قمة شرم الشيخ للسلام

وجهت المطربة أنغام، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد نجاح قمة شرم الشيخ للسلام، التي أقيمت اليوم الاثنين بحضور عدد كبير من القادة والسياسيين من حول العالم.

ونشرت أنغام صورة للرئيس السيسي عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "سيدي الرئيس حفظك الله".

احتفلت أنغام مؤخرا بنجاح حفلها الغنائي الأول في لندن، الذي شهد حضور جماهيري كبير، قدمت خلاله باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل محبيها.

تصدرت النجمة أنغام محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد طرح أحدث أغانيها بعنوان"سيبتلي قلبك".

وحازت الأغنية على إعجاب جمهورها وعلقوا: "أنغام الذوق الذي لا يختلف عليه اتنين، مفيش حاجة مفرحاني أكتر من ان حبيبتي عدت المحنة ورجعتلنا بالسلامة، حمدلله علي سلامتك يا حبيبتي، الأغنية ولا غلطه بجدد، انغام كل مابتكبر كل ماقيمتها بتزيد، فرقت بكتير عن المطربات اللي ابتدوا معاها، في راي هي رقم واحد بلا منازع وهي تستحق لانها تعبت واجتهدت علشان توصل ل ده وواضح اوي انها كانت مخططة لكده من بدايتها، تستحق لقب صوت مصر وسلطانة الشرق".

