"سيلفي مع صلاح".. أحمد سعد ينشر صورًا من احتفالية تأهل مصر لكأس العالم

شارك المطرب أحمد سعد متابعيه والجمهور صورًا جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، احتفالية تأهل منتخب مصر لمونديال كأس العالم 2026.

وظهر في الصور يلتقط سيلفي مع النجم محمد صلاح، ويرقص مع لاعبي المنتخب، خلال الاحتفالية التي أقيمت على ستاد القاهرة.

أحيا المطرب أحمد سعد احتفالية تأهل منتخب مصر لمونديال كأس العالم 2026، وسط حضور كبير من الجمهور المصري في ستاد القاهرة.

وأشعل أحمد سعد ستاد القاهرة بعد تقديم العديد من فقراته الغنائية المميزة، منها أغنية "ايه اليوم الحلو ده"، وأغنية "وسع وسع"، التي رقص عليها لاعبو المنتخب في أجواء احتفالية عالية من كل الموجودين داخل الملعب.

أنهى منتخب مصر مشوار تصفيات كأس العالم بالفوز على منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد، متصدرًأ ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات.

