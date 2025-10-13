إعلان

"سيلفي مع صلاح".. أحمد سعد ينشر صورًا من احتفالية تأهل مصر لكأس العالم

كتب : معتز عباس

08:51 م 13/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احتفالية تأهل منتخب مصر لمونديال كأس العالم
  • عرض 12 صورة
    أحمد سعد سيلفي في ستاد القاهرة
  • عرض 12 صورة
    أحمد سعد سيلفي يرقص مع لاعبي منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم (3)
  • عرض 12 صورة
    أحمد سعد في احتفالية منتخب مصر من ستاد القاهرة (3)
  • عرض 12 صورة
    أحمد سعد في احتفالية منتخب مصر من ستاد القاهرة (4)
  • عرض 12 صورة
    أحمد سعد يرقص مع لاعبي منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
  • عرض 12 صورة
    أحمد سعد يحي جمهوره في ستاد القاهرة من احتفالية التأهل لكأس العالم
  • عرض 12 صورة
    أحمد سعد مع ابراهيم حسن من احتفالية التأهل لكأس العالم
  • عرض 12 صورة
    أحمد سعد يرقص مع لاعبي منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم (2)
  • عرض 12 صورة
    احمد سعد والشناوي
  • عرض 12 صورة
    أحمد سعد يرقص مع لاعبي منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك المطرب أحمد سعد متابعيه والجمهور صورًا جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، احتفالية تأهل منتخب مصر لمونديال كأس العالم 2026.

وظهر في الصور يلتقط سيلفي مع النجم محمد صلاح، ويرقص مع لاعبي المنتخب، خلال الاحتفالية التي أقيمت على ستاد القاهرة.

أحيا المطرب أحمد سعد احتفالية تأهل منتخب مصر لمونديال كأس العالم 2026، وسط حضور كبير من الجمهور المصري في ستاد القاهرة.

وأشعل أحمد سعد ستاد القاهرة بعد تقديم العديد من فقراته الغنائية المميزة، منها أغنية "ايه اليوم الحلو ده"، وأغنية "وسع وسع"، التي رقص عليها لاعبو المنتخب في أجواء احتفالية عالية من كل الموجودين داخل الملعب.

أنهى منتخب مصر مشوار تصفيات كأس العالم بالفوز على منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد، متصدرًأ ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات.

اقرأ أيضا..

أثارت الجدل بملابسها.. 20 صورة لإطلالات بسمة بوسيل

روبي تشعل أجواء حفلها الغنائي في باريس تحت شعار "كامل العدد".. صور

أحمد سعد احتفالية تأهل مصر لكأس العالم منتخب مصر مونديال كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قمة شرم الشيخ للسلام.. توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة (تغطية خاصة)
رفعها ترامب في قمة شرم الشيخ.. ماذا جاء في الصفحة الأخيرة من اتفاق وقف حرب غزة؟