هاني صابر:



شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "لينك" تصاعدا كبيرا في الأحداث، حيث بدأت على وقع صدمة بكر (سيد رجب) بعد اكتشافه اختفاء أمواله من حسابه البنكي بالكامل عقب فتحه رابطاً مجهولاً تم إرساله إلى هاتفه، ليتوجه مسرعاً إلى البنك بصحبة جاره وصديقه المحامي سعد، ويكتشف أن ما حدث هو عملية سرقة إلكترونية نفذها مجهول عبر ذلك الرابط.



وعند عودة بكر إلى المنزل، يجد جارته أسما (رانيا يوسف) في انتظاره، لتفاجئه بأنها تعرضت للسرقة بالطريقة نفسها، بل وتتهمه بأنه هو من أرسل الرابط وسرقها، ويتوجه الاثنان برفقة سعد (أحمد صيام) إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي، حيث يوضح لهما الضابط تفاصيل ما جرى ويعدهما بالمساعدة، بعد عودته، يشكو بكر لأصدقائه معاناته بعد خسارته كل مدخراته، ولم يتبقَّ له سوى معاشه وشهادة الاستثمار التي تدر أرباحاً بسيطة.



وفي محاولة لتصفية الأجواء، يذهب بكر للاعتذار لأسما عن سوء الفهم، إلا أن الأحداث تتخذ منعطفاً مفاجئاً حين يسرق هاتفها خلسة. يحاول فتح الهاتف بمساعدة أحد الجيران، لكنه يفشل بسبب القيود التقنية التي تستلزم الذهاب إلى التوكيل، في المقابل، تجد أسما نفسها في ورطة مالية بعد بيع شقتها والتزامها بتسليمها خلال شهر.



تكتشف أسما سرقة هاتفها من قبل بكر، فتقتحم شقته لاسترداده، إلا أنه ينكر ويخفيه. وبطريقة طريفة، تقرر أسما الانتقام بسرقة هاتف بكر، وتحاول فتحه بمساعدة الشخص نفسه الذي استعان به بكر سابقاً.، فيما يجتمع سكان العمارة لمناقشة الروابط المجهولة التي تسببت في سرقة أموالهم. يحاول بكر بحيلة ذكية فتح هاتف أسما لكنه يفشل، بينما تتمكن أسما بسهولة من فتح هاتفه وتكتشف أنه ضحية نصب إلكتروني مثله تماماً.



تتخلل الحلقة أيضاً مشاهد جانبية تكشف عن خيوط جديدة؛ إذ تظهر سعاد (فرح الزاهد) تعمل كسائقة "أوبر" سراً لتساعد في مصروفات المنزل دون علم زوجها، بينما يواجه إياد (محمود ياسين جونيور) مشكلات في شركته مع رئيسه معتصم الجيار (هيثم نبيل) بعد فشله في تغيير نظام العمل، ويعيش في الوقت نفسه قصة حب مع مريم (سما المغربي)، حيث يتفقان على الارتباط قريباً.



في النهاية، يلتقي الثنائي مجدداً ويتبادلان الهواتف ويعتذران لبعضهما، ليقررا التعاون معاً لكشف لغز سرقة الأموال. وبالفعل، يذهبان إلى جارهما فادي الذي يرشدهم إلى صديقه الهاكرز، أملاً في الوصول إلى خيط يكشف الجريمة، إلا أن رحلتهما تنتهي بموقف غامض يفتح الباب أمام تطورات جديدة في الحلقة القادمة.



مسلسل "لينك" بطولة رانيا يوسف وسيد رجب وغادة طلعت، وآخرين.