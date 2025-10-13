حمادة هلال يحتفل مع لاعبي منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم 2026.. صور

محمد رمضان يهنئ لارا ترامب بعيد ميلادها.. ماذا قال؟

أحيا المطرب حمادة هلال احتفالية تأهل منتخب مصر لمونديال كأس العالم 2026.

بدأ الفنان حمادة هلال أولى فقرات الاحتفال بمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم 2026، ودخل ملعب ستاد القاهرة على على أغنية "والله وعملوها الرجالة"، وأغنية "صعدنا كأس العالم، واحتفل مع لاعبو المنتخب، ضمن أجواء احتفالية رائعة وسط حضور كبير من الجمهور.

وأنهى منتخب مصر مشوار تصفيات كأس العالم بالفوز على منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد، وحجز تذكرة العبور إلى كأس العالم كأول المجموعة الأولى.

تصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات.

