إعلان

عمرو وهبة بعد تأهل مصر: "كأس العالم لم أوي.. الأرجنتين اتأهلت اهي كمان معانا"

كتب - معتز عباس:

10:00 ص 13/10/2025

عمرو وهبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الفنان عمرو وهبه عن سعادته بتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، وتأهل منتخب الأرجنتين للمونديال.

وكتب عمرو وهبة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كأس العالم لم أوي.. لأرجنتين اتأهلت اهي كمان معانا".

44

وأنهى منتخب مصر مشوار تصفيات كأس العالم بالفوز على منتخب غينينا بيساو بهدف دون رد، وحجز تذكرة العبور إلى كأس العالم كأول المجموعة الأولى.

تصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات.

اقرأ أيضا..

بالأبيض والأسود.. مريم الجندي تنشر جلسة تصوير جديدة ونجمات الفن يعلقن

بالصور.. كارول سماحة تخطف الأنظار بأكثر من إطلالة في أحدث جلسة تصوير

عمرو وهبة كأس العالم منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز لقمة تاريخية جديدة
ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة
اشتباكات مسلحة بين حماس وعائلات مسلحة.. ماذا حدث في غزة أمس؟ (فيديو)