عمرو وهبة بعد تأهل مصر: "كأس العالم لم أوي.. الأرجنتين اتأهلت اهي كمان معانا"
كتب - معتز عباس:
عمرو وهبة
أعرب الفنان عمرو وهبه عن سعادته بتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، وتأهل منتخب الأرجنتين للمونديال.
وكتب عمرو وهبة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كأس العالم لم أوي.. لأرجنتين اتأهلت اهي كمان معانا".
وأنهى منتخب مصر مشوار تصفيات كأس العالم بالفوز على منتخب غينينا بيساو بهدف دون رد، وحجز تذكرة العبور إلى كأس العالم كأول المجموعة الأولى.
تصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات.
