أعربت الفنانة بسمة عن سعادتها بانضمامها عضوة لجنة التحكيم للمسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 46.

وكتبت بسمة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "فخر وسعادة، يشرفني أن أكون عضو لجنة التحكيم للمسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 46، ممتن لكوني جزءًا من هذا الحدث المرموق للاحتفال بالسينما والإبداع، ولا يسعني الانتظار لمشاهدة الأفلام".

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

كما كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن الملصق الدعائي الرسمي لدورته السادسة والأربعين، التي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، تحت رئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، وتحت رعاية وزارة الثقافة.

